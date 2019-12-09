شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك استعدادًا لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية قوية، في بداية مران الفريق الصباحي تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، طلب من مدرب الأحمال تنفيذ تدريبات معينة لرفع الحالة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة التي حصلوا عليها أمس.

وحرص المدرب الفرنسي على متابعة حالة اللاعبين ومدى استعداداتهم وخوضهم لتدريبات.

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وحصل محمود حمدي «الونش»، مدافع الفريق، على راحة من مران اليوم بسبب معاناته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة مازيمبي بمزق في العضلة الخلفية.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على الحديث مع الجهاز الطبي من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب، كما اطمأن على بعض اللاعبين من الناحية الطبية من أجل تجهيز الجميع بالشكل الأمثل لمباراة بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل.

كذلك حصل محمود عبدالرازق “شيكابالا” ومحمود علاء وعبدالله جمعة على راحة من التدريبات الجماعية اليوم.

وفضل الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من أجل اعدادهم بالشكل المثالي لاستعدادات الفريق لمباراة بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل.