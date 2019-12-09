شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو» يفاوض «فيلايني» للانضمام إلى توتنهام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكدت تقارير صحفية بريطانية تواصل المدير الفني البرتغالي لنادي توتنهام الإنجليزي، جوزيه مورينيو، مع لاعبه السابق أثناء توليه قيادة مانشستر يونايتد مروان فيلايني، من أجل ضمه للسبيرز.
وكان «فيلايني»، صاحب الـ 32 عامًا، قد غادر مانشستر يونايتد في يناير الماضي للانضمام إلى نادي شاندونج لونينج الصيني.
وتولى «مورينيو» قيادة توتنهام في 20 نوفمبر الماضي، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ليحقق 4 انتصارات وهزيمة واحدة خلال 5 مباريات قادها.
كانت هذه تفاصيل خبر «مورينيو» يفاوض «فيلايني» للانضمام إلى توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.