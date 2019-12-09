شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو» يفاوض «فيلايني» للانضمام إلى توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكدت تقارير صحفية بريطانية تواصل المدير الفني البرتغالي لنادي توتنهام الإنجليزي، جوزيه مورينيو، مع لاعبه السابق أثناء توليه قيادة مانشستر يونايتد مروان فيلايني، من أجل ضمه للسبيرز.

وكان «فيلايني»، صاحب الـ 32 عامًا، قد غادر مانشستر يونايتد في يناير الماضي للانضمام إلى نادي شاندونج لونينج الصيني.

وتولى «مورينيو» قيادة توتنهام في 20 نوفمبر الماضي، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ليحقق 4 انتصارات وهزيمة واحدة خلال 5 مباريات قادها.