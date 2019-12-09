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شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يطرح قمصانًا كلاسيكية في الأسواق احتفالًا بعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
طرح نادي ليفربول الإنجليزي تشكيلة من القمصان الكلاسيكية في متاجره الرسمية احفالًا بأعياد الميلاد إذ ظهر النجم محمد صلاح ضمن الإعلان الذي نشره الريدز على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتعلقًا على الصور التي ارتدى خلالها محمد صلاح أزياء تعود إلى حقبة نهاية الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي، وتحديدًا الفترة ما بين 1989-1990.
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