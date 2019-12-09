شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبي الأهلي.. ومران قوي لرباعي حراسة المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية قوية للاعبي الفريق في المران الصباحي اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

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وخضع لاعبو الأهلي لفقرات بدنية متدرجة المستوي وذلك في إطار تحضيرهم لمواجهة وادي دجلة.

وعلى جانب آخر، أدى رباعي حراسة المرمي بالفريق، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق، بمشاركة شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجله المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز.