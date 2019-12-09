«كارتيرون» يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز في مواجهة بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ المران الصباحي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعقد جلسة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وجهازه المعاون، مع اللاعبين بعد أن استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها أمس.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، حرص المدرب الفرنسي على عقد جلسة مع لاعبي الفريق وطالبهم بغلق ملف مباراة أول اغسطس بالبطولة الأفريقية والتركيز فيما هو قادم للفريق خاصة وأن أمامهم مواجهة هامة أمام بيراميدز يجب الفوز بها.
و أعرب كارتيرون عن ثقته في لاعبي الفريق وقدرتهم على الحفاظ على الحالة الطيبة التي ظهروا عليها واستمرار الانتصارات الفترة القادمة.
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