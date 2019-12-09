شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعقد جلسة مع ياسر إبراهيم على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق على هامش مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

ووفقاً للموقع الرسمي للنادي، شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة وادي دجلة بعد غدٍ الأربعاء في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء، حيث يخوض الفريق مرانه عصرا استعدادا لخامس مواجهاته في الدوري هذا الموسم.