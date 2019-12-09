شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف روسيا 4 سنوات من المشاركة في المنافسات الدولية بسبب المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، الإثنين، إن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قررت إيقاف روسيا 4 سنوات من المشاركة في المنافسات الدولية.

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وبذلك تغيب موسكو عن الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو 2020، وأولمبياد الشتاء في بكين 2022، وكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وتواجه روسيا هذا الحظر غير المسبوق من الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، بسبب اتهامات بأنها تلاعبت في بيانات المنشطات المختبرية.

ولكن رغم الحظر، ستكون روسيا قادرة على المنافسة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 لكرة القدم، وستظل سان بطرسبرج الروسية واحدة من المدن المضيفة في البطولة الي ستقام الصيف المقبل.