شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يجتمع مع جهازه المعاون لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اجتمع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجهازه المعاون، على هامش مران الفريق صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي، أن الجلسة شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء ضمن الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.

كما شهدت الجلسة الحديث عن بعض الوحدات التدريبية التي يخضع لها اللاعبون في مران اليوم وتجهيزات المرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المهمة على الصعيدين المحلي والقاري.