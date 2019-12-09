شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: لدينا 4 مواجهات صعبة بالدوري ستحدد قدرة المصري على المنافسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تدريباته في الخامسة مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراته بالجولة السابعة من الدوري الممتاز، والتي تجمعه بنظيره المقاولون العرب، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حرص إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، على الاجتماع بلاعبيه فور انتهاء مباراتهم أمام فريق إينوجو رينجرز النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، مطالبًا إياهم بطي صفحة الملف الأفريقي مؤقتًا والتركيز في معترك الدوري المحلي والذي يخوض فيه الفريق أربع مباريات أمام كل المقاولون وإنبي وبيراميدز وطلائع الجيش وذلك في فترة زمينة لا تتجاوز الأسبوعين.

وأكد جلال، أن المباريات الأربع المقبلة بالدوري قبل لقاء بيراميدز بالكونفيدرالية ستسهم بشكل كبير في تحديد مدى قدرة الفريق على المنافسة على أحد المراكز المتقدمة، مضيفًا أنه ينبغي على الجميع التركيز في كل مباراة وكأنها بطولة منفردة حتى يحقق الفريق طموحات جماهيره العظيمة بالمنافسة على كافة البطولات التي يخوضها الفريق.