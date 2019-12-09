شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة ينتظم في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
انتظم صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.
وكان صالح جمعة يعاني من إصابة في العضلة الضامة خلال الفترة الماضية منعته من التواجد في التدريبات الجماعية، ليشارك اليوم في المران، بعد تعافيه من هذه الإصابة.
وواصل الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجله المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز.
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