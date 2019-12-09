الأهلي السعودي يعلن غياب نجم الفريق اربع أسابيع للإصابة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

أعلن فريق الأهلي السعودي عبر حسابه الرسمي عن غياب نجم الفريق يوسف بلايلي بسبب تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية وإبتعاده اربع اسابيع عن الملاعب للإصابة .



وأعلن الأهلي عن غياب لاعبه سعيد المولد لمدة 10 أيام بسبب الاصابة، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها معاناته من إلتواء في الكاحل من الدرجة الاولى، بينما يحتاج لاعبه تفاريس للراحة لمدة 5 أيام فقط بسبب معاناته من كدمة قوية في مشط القدم.

ويلتقي الأهلى مع ضمك بملعب "الجوهرة"، يوم 19 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري السعودي.