شكرا لقرائتكم محمود فتح الله مرشح لمنصب مدير الكرة بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق عرضاً من النادى الأبيض لتولي منصب مدير الكرة في الجهاز الفني للفريق في الفترة الحالية بعد تسوية أزمة مستحقات اللاعب ، ذلك حسب مصادر مطلعة داخل مجلس الإدارة

وجاء عرض الزمالك على المدافع الدولي السابق لتولي المسؤولية بعد حل النادي لأزمة مستحقات اللاعب المتأخرة لدى القلعة البيضاء وجدولتها على دفعات.

صرف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مبلغ 2 مليون جنيه " كاش" لمحمود فتح الله لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق من مستحقاته المالية المتأخرة البالغة 4 ملايين و250 ألف جنيه، بالطريقة التى لا تضع الإدارة تحت ضغط.