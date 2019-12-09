شكرا لقرائتكم محمود فتح الله مرشح لمنصب مدير الكرة بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء عرض الزمالك على المدافع الدولي السابق لتولي المسؤولية بعد حل النادي لأزمة مستحقات اللاعب المتأخرة لدى القلعة البيضاء وجدولتها على دفعات.
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