شكرا لقرائتكم الأهلى يتفوق على الزمالك بـ 99 مركز بتصنيف أندية العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع الأهلي 6 مراكز في التصنيف الصادر اليوم من موقع "clubworldranking" العالمى، حيث حل في المركز الـ 48 عالمياً بدلاً من المركز الـ 42 الذي احتله في تصنيف الاسبوع الماضي.

واحتفظ بيراميدز بالمركز الثاني في قائمة الفرق المصرية والمركز الـ 104 عالمياً في التصنيف الصادر اليوم من موقع "clubworldranking" العالمى، بينما ارتقى الزمالك "3 مراكز" ليحتل المركز الـ 147 عالمياً بينما يحتل المركز الثالث على صعيد الأندية المصرية.

وتفوق الأهلى على العديد من الاندية العالمية في التصنيف مثل مانشستر يونايتد الانجليزي، وبوروسيا دورتموند الالماني وليون الفرنسي، واولمبياكوس اليوناني.

Advertisements

في السياق ذاته، حافظ ناديا برشلونة الاسباني وليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح على المركزين الاول والثاني بالتصنيف فيما صعد فالنسيا الاسباني للمركز الرابع بدلاً من ريفربليت الارجنتيني الذي تراجع للمركز الرابع، بينما صعد ريال مدريد الاسباني للمركز الخامس بدلاً من السادس.

وتفوق ريال مدريد في التصنيف على مانشستر سيتي وفلامنجو البرازيلي وبوكا جونيورز الارجنتيني، وبالميراس البرازيلي وتشيلسي الانجليزي على الترتيب.