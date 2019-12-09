شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. تدريبات قوية لـ رباعى حراسة مرمى الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي قادها يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالفريق صباح اليوم الاثنين ، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. شهد المران مشاركة الرباعي شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، فيما قاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية تدريبات قوية لجميع اللاعبين في المران، وخضع لاعبو الأهلي لفقرات بدنية متدرجة المستوي وذلك في إطار تحضيرهم لمواجهة وادي دجلة. Advertisements ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجله المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء ضمن الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز. عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم الاثنين والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء ضمن الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.

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