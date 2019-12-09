إنبي يقترب من حسم صفقة أحمد على

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وكان مهاجم بيراميدز قد قرر الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد تجاهله من قبل المدير الفنى الفرنسى سبستيان ديسابر ومنذ انضمامه لصفوف بيراميدز لمدة 3 سنوات قادمًا من المقاولون العرب، لم يشارك أحمد إلا فى مباراتين فقط، الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بالكونفدرالية الأفريقية، والثانية أمام طنطا بالدورى الممتاز.
وأكد الفرنسى ديسابر الفنى لبيراميدز فى تصريحاته بمؤتمر صحفى السبت الماضى، أن أسلوب لعب أحمد على لا يناسبه لذا يبحث اللاعب عن الانتقال لنادى آخر فى شهر يناير ، إلى جانب أن النادي هو من تعاقد مع أحمد علي ، ولم يختاره بنفسه.
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