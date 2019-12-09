اخبار الرياضه

إنبي يقترب من حسم صفقة أحمد على

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم إنبي يقترب من حسم صفقة أحمد على ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مجلس إدارة إنبى برئاسة زكريا السيد، قرار حلمى طولان المدير الفنى للفريق، لحسم مدى إمكانية ضم أحمد على مهاجم بيراميدز من عدمه، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل.

 

وكان مهاجم بيراميدز قد قرر الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد تجاهله من قبل المدير الفنى الفرنسى سبستيان ديسابر ومنذ انضمامه لصفوف بيراميدز لمدة 3 سنوات قادمًا من المقاولون العرب، لم يشارك أحمد إلا فى مباراتين فقط، الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بالكونفدرالية الأفريقية، والثانية أمام طنطا بالدورى الممتاز.

 

وأكد الفرنسى ديسابر الفنى لبيراميدز فى تصريحاته بمؤتمر صحفى السبت الماضى، أن أسلوب لعب أحمد على لا يناسبه لذا يبحث اللاعب عن الانتقال لنادى آخر فى شهر يناير ، إلى جانب أن النادي هو من تعاقد مع أحمد علي ، ولم يختاره بنفسه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنبي يقترب من حسم صفقة أحمد على لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا