شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر كاف بإنهاء أزمة ديون الزمالك للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة خطاب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف – يخطره فيه بإنهاء نادي الزمالك لجميع الديون المتأخرة لصالح لاعبيه القدامي بعد إنهاء أزمة مستحقات محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق.

صرف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مبلغ 2 مليون جنيه " كاش" إلى محمود فتح الله لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق من مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 4 ملايين و250 ألف جنيه.

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بذل مسئولو اتحاد الكرة وتحديداً وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة مجهودات مضنية خلال الفترة الأخيرة لإنهاء جميع الأزمات المالية المتعلقة بالزمالك ، و مخاطبته مسئولو الاتحاد الأفريقي أكثر من مرة من أجل مد مهلة سداد الزمالك لمستحقات اللاعبين المتأخرة والتى كانت تهدده بالإستبعاد من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تواجد فتح الله فى اتحاد الكرة أمس وتم حل الأزمة وتسوية المستحقات وتوقيع اتفاق بينه وبين النادى فى حضور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية وشريف إسلام مدير التسويق بالزمالك ، وتسلم اللاعب 2 مليون جنيه بالإضافة إلي شيكات بباقي المبلغ المستحق.