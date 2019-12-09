شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر كاف بإنهاء أزمة ديون الزمالك للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بذل مسئولو اتحاد الكرة وتحديداً وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة مجهودات مضنية خلال الفترة الأخيرة لإنهاء جميع الأزمات المالية المتعلقة بالزمالك ، و مخاطبته مسئولو الاتحاد الأفريقي أكثر من مرة من أجل مد مهلة سداد الزمالك لمستحقات اللاعبين المتأخرة والتى كانت تهدده بالإستبعاد من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
تواجد فتح الله فى اتحاد الكرة أمس وتم حل الأزمة وتسوية المستحقات وتوقيع اتفاق بينه وبين النادى فى حضور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية وشريف إسلام مدير التسويق بالزمالك ، وتسلم اللاعب 2 مليون جنيه بالإضافة إلي شيكات بباقي المبلغ المستحق.
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