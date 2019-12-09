شكرا لقرائتكم المقاولون العرب : أغلقنا ملف الانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن المقاولون أغلق ملف الانتقالات الشتوية قبل أن تبدأ رافعاً شعار الاكتفاء الذاتي.

وقال عادل لـ "الخليج 365": بعد التواصل مع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون، اتفقنا على غلق ملف الانتقالات الشتوية، في ظل تطور مستوى لاعبو المقاولون، بالإضافة لوجود لاعبين لم يحصلوا حتى على فرصتهم في المشاركة بشكل كامل بعد.

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ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي المصري، والتي تقام الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة حصدها ذئاب الجبل من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة وحيدة وخسارة مثلها.