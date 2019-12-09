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الونش يواصل الغياب عن تدريبات الزمالك

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جدة - عمرو شويل يغيب محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك، لليوم التانى على التوالى عن مران الفريق الأبيض، بعد حصوله على راحة من التدريبات بسبب معاناته من الإصابة حيث تعرض لمزق فى العضلة الخلفية، خلال مشاركته فى مباراة مازيمبى الكونغولى، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وانتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

 

 

فيما حصل يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب الزمالك، على تعليمات خاصة من الفرنسى باتريس كارتيرون على هامش التدريبات الجماعية اليوم، حيث شهد المران الصباحى جلسة سريعة بين المدير الفنى وأوباما لمنحه بعض التعليمات وشرح بعض الأمور الفنية له، بعدما أكد له المدرب الفرنسى ثقته التامة فى قدراته لصنع الفارق لصالح الفريق.

 

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وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الحديث مع الجهاز الطبى للأبيض، للإطمئنان عن حالة الونش، كما اطمئن على بعض اللاعبين من الناحية الطبية من أجل تجهيز الجميع بالشكل الأمثل لمباراة بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز والتى سيبتعد الونش أيضا عنها للإصابة.

 

 

كما أدى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد عبد الغنى وحازم إمام وأوباما وأحمد سيد زيزو وطارق حامد ومصطفى محمد، لاعبى الزمالك الأساسيين الذين خاضوا مباراة الأبيض أمام أول أغسطس الأنجولى، التى أقيمت فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، تدريبات خاصة تحت إشراف سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز، حيث خضع اللاعبون لتدريبات خفيفة بالكرة فيما أدى باقى لاعبى الفريق تقسيمة فى وسط الملعب تحت إشراف كارتيرون الذى حرص على منح اللاعبين تعليمات خاصة لتطبيقها فى التقسيمة.

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