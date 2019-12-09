اخبار الرياضه

صالح جمعة ينتظم فى مران الأهلى الجماعي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم صالح جمعة ينتظم فى مران الأهلى الجماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد اكتمال جاهزيته وتعافيه من الإصابة انتظم صالح جمعة، لاعب الأهلي فى مران الفريق اليوم ،الإثنين ، وكان قد ابتعد عن تدريبات فريقه خلال الفترة الماضية.

 

واشتكى صالح جمعة من إصابة فى العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى، ليؤكد الجهاز الطبى جاهزية اللاعب للمشاركة الجماعية.

 

ويواصل الأهلي استعداداته لمباراة وادى دجلة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في الدوري العام، وذلك بعد فوز الفريق على الهلال السوداني بنتيجة 2/1 في بطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة الأخيرة للفريق الأحمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صالح جمعة ينتظم فى مران الأهلى الجماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا