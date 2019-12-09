شكرا لقرائتكم صالح جمعة ينتظم فى مران الأهلى الجماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد اكتمال جاهزيته وتعافيه من الإصابة انتظم صالح جمعة، لاعب الأهلي فى مران الفريق اليوم ،الإثنين ، وكان قد ابتعد عن تدريبات فريقه خلال الفترة الماضية.

واشتكى صالح جمعة من إصابة فى العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى، ليؤكد الجهاز الطبى جاهزية اللاعب للمشاركة الجماعية.

ويواصل الأهلي استعداداته لمباراة وادى دجلة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في الدوري العام، وذلك بعد فوز الفريق على الهلال السوداني بنتيجة 2/1 في بطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة الأخيرة للفريق الأحمر.