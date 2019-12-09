شكرا لقرائتكم مران الزمالك .. ثلاثي الأبيض إجازة قبل مواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حيث كان الثنائى محمود علاء وعبد الله جمعة قد شاركا بشكل أساسى فى اللقاء الأخير للأبيض أمام أول أغسطس الأنجولى بينما شارك شيكابالا كبديل فى اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك بثنائية نظيفة، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.
وذكر الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فضل منح اللاعبين راحة من أجل إعدادهم بالشكل المثالي لاستعدادات الفريق لمباراة بيراميدز.
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