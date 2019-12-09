شكرا لقرائتكم منتخب الريشة الطائرة يختتم استعداداته لبطولة جنوب إفريقيا الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي منافسات زوجي الرجال حقق الفريق المصري المكون من أحمد صلاح وأدهم حاتم المركز الثاني والميدالية الفضية، كما حصل عبد الرحمن عبد الحكيم ومحمد مصطفى كامل على الميدالية البرونزية.
وتوجت ضحى هاني ببرونزية فردي السيدات، وأخيرًا حصل أدهم حاتم على برونزية منافسات فردي الرجال. وضمت قائمة المنتخب المشارك بالبطولة كلاً من، هادية حسني - ضحى هاني - نور يسري - جنا أشرف - أحمد صلاح - عبد الرحمن عبد الحكيم - أدهم حاتم - محمد مصطفى كامل"، معهم المدير الفني رامي إبراهيم.
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