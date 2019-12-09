شكرا لقرائتكم منتخب الريشة الطائرة يختتم استعداداته لبطولة جنوب إفريقيا الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم المنتخب الوطني للريشة الطائرة، مشاركته في منافسات بطولة جنوب إفريقيا الدولية، ضمن خطة إعداد الفريق للمشاركة في البطولات القارية والدولية خلال الفترة المقبلة ، حيث حقق المنتخب الوطني نتائج مميزة في البطولة، وحصد 7 ميداليات بواقع ذهبية ومثلها فضية و5 برونزيات، حيث توج فريق الزوجي المختلط بالمركز الأول والميدالية الذهبية من خلال أدهم حاتم وضحى هاني، كما حصل الزوجي المكون من أحمد صلاح وهادية حسني على الميدالية البرونزية، وهو ما تكرر مع الزوجي عبد الرحمن عبد الحكيم وجنا أشرف.

وفي منافسات زوجي الرجال حقق الفريق المصري المكون من أحمد صلاح وأدهم حاتم المركز الثاني والميدالية الفضية، كما حصل عبد الرحمن عبد الحكيم ومحمد مصطفى كامل على الميدالية البرونزية.

وتوجت ضحى هاني ببرونزية فردي السيدات، وأخيرًا حصل أدهم حاتم على برونزية منافسات فردي الرجال. وضمت قائمة المنتخب المشارك بالبطولة كلاً من، هادية حسني - ضحى هاني - نور يسري - جنا أشرف - أحمد صلاح - عبد الرحمن عبد الحكيم - أدهم حاتم - محمد مصطفى كامل"، معهم المدير الفني رامي إبراهيم.