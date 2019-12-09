شكرا لقرائتكم منتخب البحرين.. انتظار 50 عاماً انتهى بالحصول على اللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى المنتخب البحريني 50 عاماً من انتظار كأس الخليج عندما حقق النسخة رقم 24 على حساب المنتخب السعودي يوم الأحد بفضل هدف من محمد الرميحي.

وأحرز المنتخب البحريني البطولة الخليجية الأولى في تاريخه لينضم إلى 6 أبطال سابقين للدورة وهم الكويت، العراق، قطر، السعودية والإمارات وعمان.

وكان المنتخب البحريني وصيفاً في النسخة الأولى التي استضافها على أرضه وفازت بها الكويت، وانسحب في البطولة الثانية التي أقيمت في السعودية عام 1972، وخرج من دور المجموعات في نسخة الكويت الثالثة.

وحقق منتخب البحرين المركز الرابع في دورتي 1976 و1979 في قطر والعراق على التوالي، وحل وصيفاً في نسخة 1982 التي استضافتها الإمارات.

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وبقي المنتخب البحريني بين المركزين الخامس والرابع بنسخ 1984، 1986 و1988، وفي النسخة التي استضافتها الكويت عام 1990 حل ثالثاً، وأنهى نسخة 1992 في المركز الثاني، وعاد إلى المركز الثالث في نسخة 1994 التي احتضنتها الإمارات.

وأنهى المنتخب الأحمر نسختي 1996 و1998 في المركز الثامن، قبل أن يحصل على المركز الرابع في نسخة 2002 التي احتضنتها الرياض، وحل وصيفاً في 2003 بالكويت، قبل أن يحصل على المركز الثالث في نسخة 2004 بقطر، ويبلغ نصف النهائي بنسخة 2007 التي فاز بها المنتخب الإماراتي.

وغادر المنتخب البحريني بطولتي 2009 و2010 من دور المجموعات، وأنهى نسخة 2013 التي أقيمت على أرضه في المركز الرابع، قبل أن يغادر نسخة 2014 في الرياض من دور المجموعات، ويبلغ نصف نهائي بطولة 2017 في الكويت.

وفي هذه النسخة، بدأ المنتخب البحريني مشواره بالتعادل أمام عمان بلا أهداف، وخسر أمام السعودية بهدفين دون رد قبل التغلب على الكويت 4-2.

وفي نصف النهائي تجاوز المنتخب العراقي متصدر المجموعة الأولى بركلات الترجيح، قبل أن يلاقي منتخب السعودية مجدداً في النهائي ويكسبه بهدف الرميحي.