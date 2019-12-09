شكرا لقرائتكم ميلان يحقق انتصاره الثاني توالياً ويتجاوز بولونيا بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل ميلان نتائجه الإيجابية بعدما فاز على مضيفه بولونيا 2 - 3، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف ميلان كريستوف بيونتيك في الدقيقة 15 من ركلة جزاء وثيو هيرنانديز في الدقيقة 32 وجياكومو بونافنتورا في الدقيقة 46، فيما سجل هدف بولونيا ثيو هيرنانديز، لاعب ميلان، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40، ونيكولا سانسوني في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

ورفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد بولونيا عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.