شكرا لقرائتكم ميلان يحقق انتصاره الثاني توالياً ويتجاوز بولونيا بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل ميلان نتائجه الإيجابية بعدما فاز على مضيفه بولونيا 2 - 3، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل أهداف ميلان كريستوف بيونتيك في الدقيقة 15 من ركلة جزاء وثيو هيرنانديز في الدقيقة 32 وجياكومو بونافنتورا في الدقيقة 46، فيما سجل هدف بولونيا ثيو هيرنانديز، لاعب ميلان، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40، ونيكولا سانسوني في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.
ورفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد بولونيا عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان يحقق انتصاره الثاني توالياً ويتجاوز بولونيا بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.