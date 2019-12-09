50 نقطة لديفيس تعزز صدارة ليكرز ودونسيتش يحطم رقم جوردان









اسماء السيد - قاد أنطوني ديفيس فريقه لوس أنجليس ليكرز الأحد إلى الفوز على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 142-125 وتعزيز صدارته لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما استمر تألق السلوفيني لوكاس دونسيتش الذي عادل انجاز الأسطورة مايكل جوردان من دون تجنيب دالاس مافريكس الهزيمة.

وسجل ديفيس 50 نقطة مع سبع متابعات وست تمريرات حاسمة، مؤكدا تألقه في الآونة الأخيرة بعدما سجل 39 نقطة في سلة بورتلاند ترايل بلايزرز الجمعة، ومعيدا إلى الأذهان نجوميته المطلقة مع فريقه السابق نيو أورليانز بيليكانز الذي تركه الصيف الماضي للانضمام إلى ليكرز.

لكن الفارق الوحيد في صفوف فريقه الجديد أنه يلعب إلى جانب "الملك" ليبرون جيمس الذي سجل 32 نقطة، بينها ست ثلاثيات من أصل ثماني محاولات، مع 13 تمريرة حاسمة، علما بأنه وجد نفسه مرتكبا أربعة أخطاء في نهاية الشوط الأول.

وهي المرة الرابعة التي يبلغ فيها ديفيس حاجز الـ50 نقطة في مسيرته الاحترافية والأولى مع ليكرز.

وسجل ديفيس 10 رميات حرة من أصل 10، وفشل في محاولتين من خارج القوس.

وأشاد فرانك فوغل مدرب ليكرز بنجمه ديفيس، وقال "أول شيء لفت نظري هو سرقته لأربع كرات مع صدة واحدة وأداء دفاعي جيد طوال الـ39 دقيقة التي لعبها"، فيما قال ديفيس "لقد لعبت بقتالية وقوة، وزملائي في الفريق قاموا بعمل جيد لتمرير الكرات إلي".

وهو الفوز الرابع على التوالي لليكرز والـ21 في 24 مباراة هذا الموسم، فعزز صدارته للمنطقة الغربية والدوري بفارق فوز واحد عن ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية.

في المقابل، مني مينيسوتا تمبروولفز بخسارته الرابعة تواليا والـ12 في 22 مباراة هذا الموسم، على الرغم من تخطي ثمانية من لاعبيه حاجز العشر نقاط أبرزهم كارل-أنطوني تاونز (19 مع 8 تمريرات حاسمة) وأندرو ويغينز (19) وجوش اوكوجاي (18) وروبرت كوفينغتون (16).

- دونسيتش يحطم رقم جوردان -

وأوقف ساكرامنتو كينغز الانتصارات المتتالية لدالاس مافريكس عندما تغلب عليه 110-106 في عقر داره في مباراة تألق فيها نجم الخاسر الواعد دونسيتش (20 عاما) بتسجيله 27 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة وسبع متابعات.

وهي المباراة الـ19 على التوالي التي يحقق فيها اللاعب 20 نقطة مع خمس متابعات وخمس تمريرات حاسمة على الأقل، فحطم الرقم القياسي الذي حققه جوردان في العام 1989.

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وكان جوردان الذي توج بلقب الدوري ست مرات مع شيكاغو بولز، هو الوحيد الذي حقق هذا الرقم في الصيغة الحالية للدوري منذ دمج رابطتي كرة السلة في الولايات المتحدة عام 1976. ويحمل الأسطوري الآخر أوسكار روبرتسون الرقم القياسي المطلق (29 مباراة في موسم 1964-1965).

لكن إنجاز دونسيتش لم يكن كافيا كي يحقق دالاس مافريكس فوزه السادس على التوالي والسابع عشر هذا الموسم، فمني بخسارته السابعة.

وبرز الصربي نيمانيا بييليتشا وبادي هايلد في صفوف ساكرامنتو بتسجيل الأول 30 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف الثاني 26 نقطة.

واستعاد لوس انجليس كليبيرز توازنه بعد يومين من خسارته المذلة امام ميلووكي باكس (91-119)، بفوزه على مضيفه واشنطن ويزاردز 135-119.

ويدين كليبيرز بفوزه الى كواهي لينارد صاحب 34 نقطة مع 11 متابعة، وبول جورج الذي سجل 27 نقطة مع ست تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، بالإضافة الى البديل مونتريزل هاريل الذي سجل 20 نقطة بينها تسع في الربع الأخير.

وقال لينارد "كانت رغبتنا كبيرة في تعويض خسارة المباراة الأخيرة التي عابنا خلالها البطء في إنهاء الهجمات"، مضيفا "الأمر لا يتعلق حقًا بإهدار الرميات أو إعدادها، بل يتعلق بتسجيلها واللعب الصحيح".

وقاد توبياس هاريس فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى الفوز على ضيفه على تورونتو رابتورز حامل اللقب 110-104 بتسجيله 26 نقطة.

وسرق هاريس النجومية من زميليه الكاميروني جويل إمبيد الذي اكتفى بتسجيل 10 نقاط مع ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة، والأسترالي بن سيمونز الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الـ"تريبل دابل" بتسجيله 16 نقطة مع 11 متابعة وتسع تمريرات حاسمة.

وبرز كايل لاوري في صفوف حامل اللقب بتسجيله 26 نقطة لم تكن كافية لتجني فريقه الخسارة الثالثة على التوالي، فيما اكتفى الكاميروني باسكال سياكام بتسجيل 16 نقطة فقط.

واحتاج ميامي هيت الى التمديد للتغلب على ضيفه شيكاغو بولز 110-105 (الوقت الأصلي (97-97).

وعاد ميامي هيت من بعيد لان شيكاغو بولز كان صاحب الافضلية أغلب فترات المباراة، قبل أن يتعملق صاحب الأرض بفضل البديل تايلر هيرو الذي كان أفضل مسجليه في المباراة برصيد 27 نقطة بينها ثلاث ثلاثيات في أوقات حاسمة. وأضاف جيمي باتلر 23 نقطة وبام إديبايو 21 نقطة.

وفي باقي المباريات، فاز بروكلين نتس على دنفر ناغتس 105-102، فيما خسر بورتلاند ترايل بلايزرز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 96-108، وتشارلوت هورنتس أمام أتلانتا هوكس 107-122.