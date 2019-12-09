إمبراطورية منصور من 275 مليون إلى 5 مليارات دولار !









اسماء السيد - في غضون 10 سنوات وعدة أشهر، نجح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة بالإمارات في تحقيق نجاحات مالية كبيرة في مشروع مان سيتي، فقد حصل على ملكية النادي عام 2008 مقابل 275 مليون دولار، واليوم أصبحت القيمة المالية لإمبراطورية سيتي الكروية التي تضم مان سيتي و 7 أندية أخرى في مختلف قارات العالم، والتي تحمل إسم "سيتي فوتبول جروب" 5 مليارات دولار، كما أنها نجحت في إبرام عقود رعاية مع بوما بما يوازي 850 مليون دولار، فضلاً عن اتفاقية شراكة مع سيلفر ليك الأميركية بقيمة 500 مليون دولار.

بطولات كروية مكاسب مالية

بالعودة إلى أهم أسباب نجاحات سيتي فوتبول جروب المملوكة لأبوظبي، وتحديداً الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فإنه يمكن القول إن الوتيرة المتسارعة للفوز بالبطولات، وخاصة لفريق مان سيتي، وكذلك ارتفاع شعبية النادي حول العالم بعد التعاقد مع أشهر النجوم، جعل إسم "سيتي" يغزو العالم، فقد فاز الفريق بلقب الدوري الإنكليزي 4 مرات في حقبة أبوظبي، وبلغ مجموع بطولاته 13 بطولة منذ انتقال ملكيته إلى أبوظبي، ومهدت البطولات الطريق لتحقيق دخل مالي كبير، تجاوز نصف مليار جنيه إسترليني وفقاً لآخر التقارير الصادرة عن النادي قبل أيام.

يوكوهاما بطلاً بعد 15 عاماً

وقبل أيام فاز فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني بلقب الدوري في بلاده، وهو النادي الذي تملك مجموعة سيتي الكروية 20% منه، وجاء التتويج باللقب الياباني بعد إنتظار دام 15 عاماً، وعلى حساب فريق إف سي طوكيو، وهو ليس النادي الوحيد في مجموعة أبوظبي الذي يتوج بالبطولات في عام 2019، فقد فاز مان سيتي بـ 4 بطولات، أهمها لقب الدوري الإنكليزي الذي يعد الدوري الأقوى والأكثر شهرة عالمياً، وفاز فريق سيتي للسيدات بكأس إنكلترا وبالبطولة القارية، وبالنظر إلى مجموع بطولات "سيتي فوتبول جروب" منذ أن اتخذت هذا الإسم قبل سنوات قليلة فإنها بلغت 28 بطولة، كما حققت مكاسب إقتصادية، إذ يكفي أن قيمتها السوقية في الوقت الراهن 5 مليارات دولار.

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أندية سيتي فوتبول جروب

1- مانشستر سيتي - إنكلترا : 100 %

2- نيويورك سيتي - الولايات المتحدة : 80 %

3- ملبورن سيتي – أستراليا : 100 %

4- يوكوهاما مارينوس - اليابان : 20 %

5- أتلتيكو تورك - أوروغواي : 100 %

6- جيرونا – أسبانيا : 45 %

7- سيشوان - الصين : 28 %

8- مومباي سيتي - الهند : 65 %