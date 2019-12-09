شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يتفوق على الزمالك بـ99 مركزا فى تصنيف أندية العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتفوق الأهلى على العديد من الأندية العالمية فى التصنيف، مثل مانشستر يونايتد الإنجليزى، وبوروسيا دورتموند الألمانى وليون الفرنسي، وأولمبياكوس اليونانى.

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