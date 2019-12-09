شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 7 ميداليات ببطولة جنوب أفريقيا الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المنتخب الوطنى للريشة الطائرة مشاركته فى منافسات بطولة جنوب أفريقيا الدولية، ضمن خطة إعداد الفريق للمشاركة فى البطولات القارية والدولية خلال الفترة المقبلة.
وحقق المنتخب الوطنى نتائج مميزة فى البطولة، وحصد 7 ميداليات، بواقع ذهبية ومثلها فضية و5 برونزيات، حيث توج فريق الزوجى المختلط بالمركز الأول والميدالية الذهبية من خلال أدهم حاتم وضحى هاني، كما حصل الزوجى أحمد صلاح وهادية حسنى على الميدالية البرونزية، وهو ما تكرر مع الزوجى عبد الرحمن عبد الحكيم وجنا أشرف.
وفى منافسات زوجى الرجال حقق الفريق المصرى المكون من أحمد صلاح وأدهم حاتم المركز الثانى والميدالية الفضية، كما حصل عبد الرحمن عبد الحكيم ومحمد مصطفى كامل على الميدالية البرونزية.
وتوجت ضحى هانى ببرونزية فردى السيدات، وأخيرًا حصل أدهم حاتم على برونزية منافسات فردى الرجال.
وضمت قائمة المنتخب المشارك بالبطولة كلاً من، هادية حسنى - ضحى هانى - نور يسرى - جنا أشرف - أحمد صلاح - عبد الرحمن عبد الحكيم - أدهم حاتم - محمد مصطفى كامل"، معهم المدير الفنى رامى إبراهيم.
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