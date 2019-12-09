شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ينتظر قرار حلمى طولان لحسم ضم أحمد على فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مجلس إدارة إنبى، برئاسة زكريا السيد، قرار حلمى طولان المدير الفنى للفريق لحسم مدى إمكانية ضم أحمد على مهاجم بيراميدز من عدمه خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.

وكان مهاجم بيراميدز قد قرر الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد تجاهله من قبل المدير الفنى الفرنسى سبستيان ديسابر ومنذ انضمامه لصفوف بيراميدز لمدة 3 سنوات قادمًا من المقاولون العرب، لم يشارك أحمد إلا فى مباراتين فقط، الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بالكونفدرالية الأفريقية، والثانية أمام طنطا بالدورى الممتاز.

وأكد الفرنسى ديسابر الفنى لبيراميدز، فى تصريحاته بمؤتمر صحفى السبت الماضى، أن أسلوب لعب أحمد على لا يناسبه، لذا يبحث اللاعب عن الانتقال لنادٍ آخر فى شهر يناير، إلى جانب أن النادى هو من تعاقد مع أحمد علي ولم يختره بنفسه.