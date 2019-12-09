سوبر كورة.. اتحاد الكرة يخطر "كاف" بإنهاء أزمة ديون الزمالك للاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصرف مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مبلغ 2 مليون جنيه " كاش" إلى محمود فتح الله لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق من مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 4 ملايين و250 ألف جنيه.

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