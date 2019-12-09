شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن عدم ضم صفقات جديدة فى انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحي ، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن المقاولون أغلق ملف الانتقالات الشتوية قبل أن تبدأ رافعاً شعار الاكتفاء الذاتى.
وقال محمد عادل لـ"الخليج 365"، بعد التواصل مع عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون، اتفقنا على غلق ملف الانتقالات الشتوية، فى ظل تطور مستوى لاعبى المقاولون، بالإضافة لوجود لاعبين لم يحصلوا حتى على فرصتهم فى المشاركة بشكل كامل بعد.
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادى المصرى، والتى تقام الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 13 نقطة حصدها ذئاب الجبل من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى مباراة وحيدة وخسارة مثلها.
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