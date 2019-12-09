شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض على "فتح الله" منصب مدير الكرة بالنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق أنه تلقى عرضاً من النادى الأبيض لتولى منصب مدير الكرة فى الجهاز الفنى للفريق الفترة الحالية بعد تسوية أزمة مستحقات اللاعب. وجاء عرض الزمالك على المدافع الدولى السابق لتولى المسؤولية بعد حل النادى لأزمة مستحقات اللاعب المتأخرة لدى القلعة البيضاء وجدولتها على دفعات. وصرف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مبلغ 2 مليون جنيه " كاش" لمحمود فتح الله لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق من مستحقاته المالية المتأخرة البالغة 4 ملايين و250 ألف جنيه، بالطريقة التى لا تضع الإدارة تحت ضغط.

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