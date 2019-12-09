شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوى لحراس الأهلى وتدريج الحمل البدنى للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تدريبات قوية لرباعى حراسة المرمى بالفريق صباح اليوم، الاثنين، والذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهد المران مشاركة الرباعى شريف إكرامى ومحمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء، فيما قاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية تدريبات قوية لجميع اللاعبين في المران، وخضع لاعبو الأهلى لفقرات بدنية متدرجة المستوى وذلك فى إطار تحضيرهم لمواجهة وادى دجلة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة وادى دجلة المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء ضمن الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء ضمن الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.