شكرا لقرائتكم خبر عن الونش خارج حسابات الزمالك أمام بيراميدز وتعليمات خاصة لـ"أوباما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك، الغياب عن مران الفريق الأبيض، بعد حصوله على راحة من التدريبات بسبب معاناته من الإصابة، حيث تعرض لمزق فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة مازيمبى الكونغولى، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الحديث مع الجهاز الطبى للأبيض للاطمئنان عن حالة الونش، كما اطمأن على بعض اللاعبين من الناحية الطبية من أجل تجهيز الجميع بالشكل الأمثل لمباراة بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز والتى سيبتعد الونش أيضا عنها للإصابة.

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فيما حصل يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب الزمالك، على تعليمات خاصة من الفرنسى باتريس كارتيرون على هامش التدريبات الجماعية اليوم، والتى شهدت جلسة سريعة بين المدير الفنى وأوباما لمنحه بعض التعليمات وشرح بعض الأمور الفنية له، بعدما أكد له المدرب الفرنسى ثقته التامة فى قدراته لصنع الفارق لصالح الفريق.

كما أدى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد عبد الغنى وحازم إمام وأوباما وأحمد سيد زيزو وطارق حامد ومصطفى محمد، لاعبو الزمالك الأساسيين الذين خاضوا مباراة الأبيض أمام أول أغسطس الأنجولى، التى أقيمت فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، تدريبات خاصة تحت إشراف سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز، حيث خضع اللاعبون لتدريبات خفيفة بالكرة فيما أدى باقى لاعبى الفريق تقسيمة فى وسط الملعب تحت إشراف كارتيرون الذى حرص على منح اللاعبين تعليمات خاصة لتطبيقها فى التقسيمة.