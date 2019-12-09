شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة ينتظم فى مران الأهلي بعد تعافيه من إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم صالح جمعة لاعب الأهلي فى مران الفريق اليوم، الاثنين، بعد اكتمال جاهزيته وتعافيه من الإصابة التى اشتكى منها وأبعدته عن تدريبات فريقه خلال الفترة الماضية.

واشتكى صالح جمعة من إصابة فى العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى، ليؤكد الجهاز الطبى جاهزية اللاعب للمشاركة الجماعية.

ويواصل الأهلي استعداداته لمباراة وادى دجلة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل فى الدورى العام، وذلك بعد فوز الفريق على الهلال السوداني بنتيجة 2/1 في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى المباراة الأخيرة للفريق الأحمر.