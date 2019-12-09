شكرا لقرائتكم خبر عن غياب شيكابالا ومحمود علاء وعبد الله جمعة عن مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمود علاء وعبدالله جمعة لاعبو الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم، قبل مواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز.

وذكر الموقع الرسمى لنادى الزمالك أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فضل منح اللاعبين راحة من أجل إعدادهم بالشكل المثالى لاستعدادات الفريق لمباراة بيراميدز.

كان الثنائى محمود علاء وعبد الله جمعة قد شاركا بشكل أساسى فى اللقاء الأخير للأبيض أمام أول أغسطس الأنجولى بينما شارك شيكابالا كبديل فى اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك بثنائية نظيفة، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.