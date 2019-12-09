تقارير: حرمان روسيا من المشاركة في أوليمبياد طوكيو وكأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - اتفق قادة اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات على توقيع عقوبة قاسية على روسيا، بحرمانها من المشاركة في جميع المنافسات الرياضية الدولية لأربع سنوات مقبلة.

وتبعًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عقد مجلس إدارة اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات اجتماعًا طارئًا اليوم الاثنين، في مدينة لوزان السويسرية، بالقرب من مقر اللجنة الأوليمبية الدولية، وأضافت الصحيفة أن القرار القاسي بحق الرياضة الروسية لا يبدو مفاجئًا، مقارنة بحجم الانتهاكات الروسية في مجال المنشطات.

ويأتي ذلك القرار الذي يتضمن حظر مشاركة جميع اللاعبين الروس، وكذلك المسؤولين الرياضيين الروس، بالإضافة إلى منع البلاد من استضافة أي منافسات رياضية دولية، بعد 4 سنوات من نشر تفاصيل الفضيحة الأولى التي تفجرت في أوليمبياد سوتشي الشتوي عام 2014.

وبشكل مؤكد ستطعن روسيا على هذا القرار، وتمتد فرصة الطعن أمام محكمة التحكيم السويسرية لمدة 21 يومًا، وهو الطعن الذي سيعني رفضه حرمان روسيا من المشاركة في أبرز المناسبات الرياضية، وعلى رأسها أوليمبياد طوكيو 2020 وكأس العالم لكرة القدم 2022.