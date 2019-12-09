مران الأهلي استعدادا لدجلة.. سقوط فتحي وجلسة مع ياسر إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

سقط أحمد فتحي، المدافع الأيمن للنادي الأهلي مصابا في احدى الكرات المشتركة أثناء مران الفريق صباح اليوم الاثنين، وتوقف المران بسببه لعددة دقائق.

ويستعد الأهلي لملاقاة وادي دجلة في الدوري يوم الأربعاء المقبل.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن أحمد فتحي سقط أرضا متأثراً بالإصابة بعد كرة مشتركة مع أحد زملائه ليتوقف المران لمدة دقائق معدودة حتى تم اسعافه.

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وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة مع المدافع ياسر إبراهيم لشرح بعض الأمور الفنية له لتنفيذها في الفترة المقبلة.

وانتظم صالح جمعة لاعب وسط الفريق في المران بشكل طبيعي بعدما تعافى بشكل كامل مع الإصابة التي عانى منها مؤخرا في العضلة الضامة.

وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبي الفريق، حيث خضع لاعبو الأهلي لفقرات بدنية متدرجة المستوي وذلك في إطار تحضيرهم لدجلة.