وكيل مدافع المنتخب السوري يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي: نفى حسام حطيني وكيل المدافع السوري أحمد الصالح، ما تردد عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية. ويلعب أحمد الصالح حاليا لنادي العهد اللبناني، حيث شارك في مباراة واحدة هذا الموسم. Advertisements وارتبط اسم أحمد الصالح بالنادي الأهلي خلال السنوات السابقة للانضمام للنادي الأهلي، إلا أن الصفقة لم تتم. وخاض اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، 55 مباراة دولية وله هدفين. ويضم دفاع النادي الأهلي رامي ربيعه، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وسعد سمير، بالإضافة لأيمن أشرف.

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