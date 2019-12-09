"لسنا أقل منهم".. محكمات الكأس يتحدثن لـ"الخليج 365" عن تجربة الظهور في مباريات الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بخطىً ثابتة وضعن أقدامهن في مباريات كأس مصر للرجال، وبرز دورهن الفعّال والإيجابي في مساعدة حكم الساحة للخروج بالمباريات إلى بر الأمان.

شهدت مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر ظهور العنصر النسائي في مجال التحكيم خلال البطولة، وعينت لجنة الحكام التي يرأسها جمال الغندور المحكمة منى عطا الله كـ"حكم مساعد" في مباراة الاتحاد والنصر بدور الـ32 لمسابقة كأس مصر، وبجانب المحكمة شاهندة المغربي "حكم رابع"، كما تواجدت يارا عاطف "حكم مساعد" في مباراة بيراميدز والنجوم، بينما كان السبق لنورا سمير كأول محكمة تتواجد في كأس مصر.

الخليج 365 تواصل مع محكمات دور الـ32 لكأس مصر لسؤالهن عن التجربة وكيف ستساهم تلك الخطوة في المستقبل على كرة القدم في مصر:

منى عطالله، حكم دولي مساعد، تخرجت في كلية التربية الرياضية، تعمل مُدرسة، واحترفت مجال التحكيم على الرغم من عدم ممارستها لكرة القدم.

قالت مني: "تجربة الظهور في مباريات الكأس للرجال كانت مميزة، المباراة كانت ممتعة من الناحية التحكيمية".

وأضافت الحكم الدولي المساعد: "أعتقد أنها ستكون خطوة جيدة للأمام، وربما تفتح لنا المجال للتواجد في مباريات الدوري".

وتابعت صاحبة الـ38 عامًا: "لم تكن هناك أية صعوبات في المباراة، نأمل أن نكون على قدر المسئولية التي وضعتها اللجنة فينا".

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من جانبها أشادت نورا سمير بالتجربة، كما حرصت على توجيه الشكر والامتنان لجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الذي كان له دور فعّال في ظهورهن بالبطولة.

وخلال حديثها إلى الخليج 365 قالت نورا: "أشكر جمال الغندور الذي منحنا تلك الفرصة، ثقة كبيرة لا تخرج إلا من رجل قوي".

وعن تواجدها في مباراة النجوم والجونة حكم رابع قالت نورا: "مثلنا مثل الرجال، لا نختلف عنهم في شئ حتى في القوة البدنية، القانون واحد ينطبق على الجميع".

وأضافت: "بالتأكيد، خضت تجربة جيدة ومميزة، خطوة بالنسبة لنا إلى الأمام، ورد كفيل على مقولة مكانكوا المطبخ".

وتابعت الحكم الدولي حديثها: "بدأت مشواري في 2014 وعقلت الشارة الدولية 2018، لن يقف أمام طموحي أي عائق، سمعت الكثير من التعليقات السخيفة ولكن لا أركز عليها، على العكس فهي تعطيني دفعة إيجابية لمواصلة ما أحلم به".

وواصلت: "أطلب من الجماهير دعمنا حتى لو أخطأنا، فالأخطاء واردة، ولا داعي للتعامل معنا بشكل عنصري".

وأتمت نور حديثها قائلة: "لكل مجتهد نصيب، أسعى للمشاركة في الأولمبياد والتحكيم في أفريقيا وأوروبا".