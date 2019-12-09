انفوجراف.. جدول مواجهات دور الـ16 لكأس مصر بعد اكتمال المتأهلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: اكتمل عقد المتأهلين لدور الـ16 لكأس مصر، بعدما اختتم أسوان الدور الأول بتجاوز طنطا بضربات الترجيح. وشهد دور الـ32 مفاجأتين، بعدما أقصى إنبي نظيره الترسانة بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. كما خرج الإنتاج الحربي أمام أبو قير للأسمدة بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. Advertisements وانتهت 4 مباريات في دور الـ32 بضربات الترجيح، فيما صعد 12 ناديا بعد الفوز في الوقت الأصلي. وحقق بيراميدز الفوز الأكبر (6-1) أمام النجوم، يليه المصري ووادي دجلة برباعية في شباك قنا، وبيلا، على الترتيب. ولم يُحدد اتحاد الكرة موعد انطلاق مباريات دور الـ16 لبطولة الكأس.

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