بعد فضيحة اتحاد الأثقال.. شريف العريان يطالب محجوب بالإستقالة

أعلن شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية أن اللجنة والاتحادات الرياضية لم تتلقى أي خطابات من الجهات الطبية بخصوص المنشطات مشيرًا إلى أن اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ليس لديها طبيب متخصص بسبب الميزانية ولا بد من تواجد طبيب متخصص في تلك الهيئات الرياضية من أجل إنقاذ الرياضة المصرية.

وقال العريان على الرغم من ذلك اللجنة الاولمبية بدأت التحقيقات في قضية الاثقال للكشف عن المتسبب في هذا القضية وحرمان مصر من المشاركة في الأولمبياد إضافة إلى أن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب

والرياضة حول الملف للنيابة العامة .

وطالب العريان محمود كمال محجوب رئيس اتحاد الاثقال بتقديم إستقالته بعدما فشل في إدارة الاتحاد وعدم قدرته على توفير المناخ المناسب للاعبي المنتخب.

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وأتفق علاء الدين حسن كامل المدير الاداري للمنتخبات الوطنية لرفع الأثقال السابق على إقالة محمود محجوب رئيس الاتحاد وذلك للديكتوريا التي كان يعيش عيها في الاتحاد المصري لرفع الاثقال والخلافات الدائمة بينه وبين اسرة رفع الاثقال إضافة ألى ذلك خلافاته

مع رئيس الاتحاد الدولي تاماش عجان والتي كانت من وجهة نظري سبب رئيسي في تعند رئيس الاتحاد الدولي في قراراه بإيقاف مصر .

وحمل الدكتور مجدي الصباغ رئيس الادارة المركزية للطبيب الرياضي بالمركز الاولمبي محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال المسؤولية الكاملة مشيرًا إلى أن رئيس الاتحاد قد طلب منه أنه يمضي على عدد من المكملات الغذائية المنشطة لصرفها على اللاعبين ولكنني رفضت بشدة وتم إقالتي من الاتحاد كطبيب للمنتخبات الوطنية لرفع الاثقال وقد حذرت المسؤولين من تصرفات رئيس الاتحاد ولم يستجيب أحد .

وطالب الصباغ الدكتور أشرف صبحي بتعيين لجنه مؤقته تدير الاتحاد خلال الفترة القادمة وتكون من الاكاديمين والرياضين الصالحين للعبة.