عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعبالتتش بالجزيرة.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء ضمنالأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.
كما شهدت الجلسة الحديث عن بعض الوحدات التدريبية التي يخضع لها اللاعبون في مران اليوم وتجهيزات المرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المهمة على الصعيدين المحلي والقاري.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يجتمع بمعاونيه للحديث عن لقاء الأهلي ووادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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