صالح جمعة ينتظم في مران الأهلي

انتظم صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة. وكان صالح جمعة يعاني من إصابة في العضلة الضامة خلال الفترةالماضية منعته من التواجد في التدريبات الجماعية، ليشارك اليوم في المران، بعد تعافيه من هذه الإصابة.
واصل الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجله المقررلها بعد غدٍ الأربعاء في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز.
وعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق على هامش المران للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة.
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