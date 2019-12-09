أساسيو الزمالك أمام أول أغسطس يخوضون تدريبات خاصة استعدادًا لبيراميدز

أدى لاعبو الزمالك الأساسيون، الذين خاضوا مباراة أول أغسطس، تدريبات خاصة بمران الزمالك اليوم.

خضع فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد عبدالغني وحازم إمام وأوباما وأحمد سيد زيزو وطارق حامد

ومصطفى محمد، اللاعبون الأساسيون الذين خاضوا مباراة الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي، تدريبات خاصة تحت إشراف سامي الشيشيني، وأمير عبدالعزيز، حيث خضع اللاعبون لتدريبات خفيفة بالكرة، فيما أدى باقي لاعبي الفريق تقسيمة في وسط الملعب تحت إشراف كارتيرون، الذي حرص على منح اللاعبين تعليمات خاصة لتطبيقها في التقسيمة.

يواجه الزمالك نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.