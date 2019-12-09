كارتيرون يعقد جلسة مع أوباما بمران الزمالك

حصل يوسف إبراهيم "أوباما" على تعليمات خاصة من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، على هامش التدريبات الجماعية اليوم.
حيث شهد المران الصباحي جلسة سريعة بين المدير الفني وأوباما لمنحه بعض التعليمات، وشرح بعض الأمور الفنيةله، وأكد له المدرب الفرنسي على ثقته التامة في قدراته لصنع الفارق لصالح الفريق.
ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل بالدوري الممتاز.
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