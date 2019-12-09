اخبار الرياضه

كارتيرون يعقد جلسة مع أوباما بمران الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 حصل يوسف إبراهيم "أوباما" على تعليمات خاصة من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، على هامش التدريبات الجماعية اليوم. 

 حيث شهد المران الصباحي جلسة سريعة بين المدير الفني وأوباما لمنحه بعض التعليمات، وشرح بعض الأمور الفنية

له، وأكد له المدرب الفرنسي على ثقته التامة في قدراته لصنع الفارق لصالح الفريق.

 ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل بالدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يعقد جلسة مع أوباما بمران الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا