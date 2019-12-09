رياضة | سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي حدًا لما حدث من نجوم الفريق على خلفية مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا وما حدث بين أحمد فتحي ورامي ربيعة ثم إلقاء وليد أزارو لقميص القلعة الحمراء.

وطلب الخطيب من سيد عبد الحفيظ إعادة الاستقرار والهدوء داخل غرف ملابس الفريق والسيطرة على اللاعبين لمنع تكرار مثل هذه الأحداث والتجاوزات.

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وأكد الخطيب لعبد الحفيظ أنه إذا حدثت مثل هذه التجاوزات فستكون العواقب وخيمة وتشمل عقوبات رادعة وفقًا للوائح النادي الأهلي خاصة أن الفريق هدفه الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

واستقر الأهلي على توقيع عقوبة رادعة ضد رامي ربيعة بشكل فردي قيمتها 10 آلاف جنيه بدعوى التعامل غير اللائق مع أحد كباتن النادي.

كان ربيعة قد دخل في مشادة مع أحمد فتحي وحمله مسئولية هدف الهلال في مرمى الأهلي خلال المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.