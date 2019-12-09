رياضة | 20 دقيقة أشغال شاقة في تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 دقيقة أشغال شاقة في تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي بالفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

شهد المران مشاركة الرباعي شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجله المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء ضمن الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.

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وفي سياق أخر قادر توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية قوية للاعبي الفريق في المران الصباحي اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع لاعبو الأهلي لفقرات بدنية متدرجة المستوي وذلك في إطار تحضيرهم لمواجهة وادي دجلة والتي استمرت لمدة 20 دقيقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجله المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء ضمن الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.