رياضة | عاجل.. إصابة أحمد فتحي في تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة أحمد فتحي في تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لكدمة في الوجه خلال مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وسقط فتحي مصابا في مران الفريق متأثرا بكدمة في ووجه وقام اللاعبون باستدعاء خالد محمود محمود طبيب الفريق الذي فحص اللاعب فورا.

وطلب خالد محمود من أحد العمال إحضار "كيس ثلج" وقام بوضعها على وجه اللاعب الذي عاد للمران بعد حوالي 10 دقائق.

وشارك فتحي في المران مرة أخرى بشكل طبيعي بعد تماثله الشفاء واطمئنان الطبيب على سلامة اللاعب.

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره وادي دجلة، يوم الأربعاء المقبل، على استاد بتروسبورت، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.