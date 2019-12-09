رياضة | مفاجأة برشلونة في مباراة إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة برشلونة في مباراة إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عدة تغييرات في تشكيل الفريق الكتالوني في مباراة الفريق غدًا أمام إنتر ميلان.

وبحسب ما كشفته تقارير صحفية في إسبانيا فإن المدرب الإسباني سيدخل بعض العناصر البعيدة في الفترة الماضية على تشكيل الفريق أمام إنتر ميلان.

ويحل برشلونة ضيفًا على إنتر ميلان مساء غد الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "الآس" عن التشكيل الذي سيخوض به برشلونة مباراة الغد، والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-

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حراسة المرمى : نيتو

خط الدفاع : موسى واجيه - بيكيه - صامويل أوميتيتي - فيربو جونيور

خط الوسط : فيدال - فرانكي دي يونج - ألينا

خط الهجوم : كارليس بيريز - ريكي بويج - أنطوان جريزمان.