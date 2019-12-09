رياضة | رينيه فايلر يعيد مدافع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يعيد مدافع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وذلك على هامش مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وطلب ياسر إبراهيم عقد جلسة مع فايلر، الأمر الذي وافق عليه الأخير وقام باستدعاء المترجم، واستفسر مدافع الأهلي من فايلر عن أسباب عدم الاعتماد على خدماته واستبعاده من الحسابات الفنية في الفترة الأخيرة.

وشرح فايلر بعض النقاط الفنية للاعب خلال الجلسة طالبا إياه بمواصلة الاجتهاد في التدريبات من أجل العودة للحسابات الفنية.

وكان سامي قمصان مدرب الفريق، عقد جلسة خاصة مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق، خلال المران الصباحي أمس الأحد بتعليمات من فايلر، ونقل له تعليمات خاصة من المدير الفني لتنفيذها للمشاركة في المباريات المقبلة.

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وشهدت فترة تولي رينيه فايلر المدير الفني، غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق، عن المشاركات الأساسية خلال الفترة الماضية، ومنذ توليه المسئولية خلفًا للمُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وانفرد قمصان مع اللاعب في التدريبات، وقام بتدريبه على الاستلام والتسلم للكرة مع التمريرة الطويلة وبداية الهجمات من الخط الخلفي، مع وضع ثلاث مجسمات مصغرة للمرمى في أماكن متفرقة حول مدافع النادي الأهلي ثم بدأ المدرب في تمرير الكرة لياسر إبراهيم وطالبه بتسديد الكرة في كل مرة على مرمى مختلف عن الآخر في خطوة من الجهاز الفني لتطوير مهارات اللاعب في دقة التمرير والتسديد.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره وادي دجلة، يوم الأربعاء المقبل، على استاد بتروسبورت، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.